Türkiye Tefeci operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Tefeci operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Türkiye

Tefeci operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de senet karşılığında yüksek faizle borç para verip, ödemeyenlerden baskı, tehdit, şiddet kullanarak tahsil ettikleri ileri sürülen ve 'Tefeci Menize' olarak adlandıran suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

14 Aralık 2021, Salı 23:16 Son Güncelleme:
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, çok sayıda vatandaşa faizle borç paralar verip karşılığında teminat olarak çek, senet, sözleşmeler yaptıran ve ödeyemeyenlerden cebir, şiddet, darp, baskı yollarıyla alacaklarını tahsil ettikleri belirlenen suç çetesini teknik ve fiziki takibe aldı.

Konak ilçesinde, Yenişehir ve Tepecik semtlerinde faaliyet gösteren ve kendilerini 'Tefeci Menize' olarak adlandıran çetenin üyesi oldukları ileri sürülen 6'sı kardeş toplam 7 kişiye yönelik, bugün operasyon düzenlendi.

12 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler S.M., C.M., E.M., Ş.M., Ş.M., B.K. ve N.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda 165 senet, mağdurlara ait kayıtların bulunduğu 34 ajanda ve not defteri, 57 bin lira, 5 bin 350 dolar, satış belgeleri, icra evrakları, 2 bong düzeneği ve 5 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Azat YILDIZ/İZMİR, (DHA)

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