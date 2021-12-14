Tefeci operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, çok sayıda vatandaşa faizle borç paralar verip karşılığında teminat olarak çek, senet, sözleşmeler yaptıran ve ödeyemeyenlerden cebir, şiddet, darp, baskı yollarıyla alacaklarını tahsil ettikleri belirlenen suç çetesini teknik ve fiziki takibe aldı.

Konak ilçesinde, Yenişehir ve Tepecik semtlerinde faaliyet gösteren ve kendilerini 'Tefeci Menize' olarak adlandıran çetenin üyesi oldukları ileri sürülen 6'sı kardeş toplam 7 kişiye yönelik, bugün operasyon düzenlendi.

12 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler S.M., C.M., E.M., Ş.M., Ş.M., B.K. ve N.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda 165 senet, mağdurlara ait kayıtların bulunduğu 34 ajanda ve not defteri, 57 bin lira, 5 bin 350 dolar, satış belgeleri, icra evrakları, 2 bong düzeneği ve 5 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Azat YILDIZ/İZMİR, (DHA)



