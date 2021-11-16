Türkiye Tefeci operasyonunda çok sayıda gözaltı var

Tefeci operasyonunda çok sayıda gözaltı var

Türkiye

Tefeci operasyonunda çok sayıda gözaltı var

Kayseri'de 'tefecilik' yaptıkları öne sürülen 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

16 Kasım 2021, Salı 18:39 Son Güncelleme:
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, M.A., A.K., M.S., M.T., A.T. ve İ.Ç.'nin, zor durumda bulunan ve bankalardan kredi alamayan vatandaşlara faiz karşılığında para vererek borçlandırdıkları ve açık senetler alarak mağdur vatandaşların üzerlerine kayıtlı bulunan ev ve araçlarına haciz koydurarak icra takibi başlatıp, insanları mağdur ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca, borcunu ödeyemeyen vatandaşları alıkoyup tehdit ederek yüklü miktarda faiz aldıkları tespit edildi. Kayseri ve Çorum'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olcay DÜZGÜN- İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)

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