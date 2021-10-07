Tefenni Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere Memur alıyor
Tefenni Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere Memur alacağını duyurdu.
07 Ekim 2021, Perşembe 18:05 Son Güncelleme:
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Burdur ili Tefenni Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
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