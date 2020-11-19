Çocukların nitelikli eğitimle buluşması için çalışan ve 25 yıldır 3 milyona yakın çocuğun hayatına dokunan TEGV’in Eski Arçelikliler Derneği (EAD) ve Arçelik ile bir araya gelerek başlattığı ‘Yeni Dünya’ kampanyasına yapılan bağışlarla temin edilen ilk tabletler, Beykoz Kılıçlı İlköğretim Okulu, Sait Taşçıoğlu ilköğretim Okulu ve Siirt Kurtalan’daki Gürgöze İlköğretim Okulu’ndaki öğrencilere dağıtıldı. Projenin ilk etabında tabletlerine kavuşan 88 çocuk uzaktan eğitimle buluşma fırsatına sahip olurken, mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

22 Eylül tarihinde başlatılan Yeni Dünya Kampanyası ile dezavantajlı bölgelerdeki köy okullarında eğitim gören öğrencilerin tablet desteğiyle uzaktan eğitime erişmeleri amaçlanıyor. Öğrenciler TEGV’de toplanacak bağışlar karşılığında Arçelik’ten temin edilecek tabletlerle hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği derslere, hem de Fen, Matematik, İngilizce, Bilişim, Okuma, Sosyal-Duygusal Öğrenme alanlarında TEGV’in sunduğu okul destek programlarına erişebilecek. Kampanyanın ikinci etabında ise Van/Muradiye ve Hakkari’de belirlenen köy ilkokullarında okuyan öğrencilere tabletleri ulaştırılacak.

Çocuklarla bağ kopmadı

Beykoz’daki köy okullarında çocuklara tabletlerini veren TEGV çalışanları adına konuşan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Ülke olarak pandemi döneminde en az sağlık kadar önemli bir eğitim sorunu da yaşıyoruz. Bu süreçte çocuklarımızla bağımızın kopmasını hiç istemedik. Bu nedenle uzaktan eğitimin içerik ve altyapı çalışmalarını tamamladık; deneyimli gönüllülerimizle pilot uygulamasını gerçekleştirdik Eski Arçelikliler Derneği ve Arçelik ile bir araya gelerek Yeni Dünya kampanyamızı başlattık. Bu projemizle geçtiğimiz haftalarda sonsuzluğa uğurladığımız kurucumuz ve Onursal Başkanımız Suna Kıraç'ın bize emanet ettiği misyonumuzu gerçekleştirmek için bir adım daha attık. Kampanyamızın tüm duyarlı insanların ve eğitim dostlarımızın desteğiyle büyüyeceğine inanıyoruz” dedi.

Tablet dağıtımında EAD adına söz alan Namık Kural “Her ne kadar tablet konusu son birkaç haftadır gündemde olsa bile, Pandemi nedeniyle meydana gelen yeni koşullar nedeniyle tablet ihtiyacı konusunda biz yaz başında çalışmaya başladık. Tablet eksikliği bütün dünyada olan bir problem. Biz EAD olarak elimizden geldiği kadarıyla bu eksikliği kapamaya çalışıyoruz” dedi.

"Şimdi hepsi uzaktan eğitime katılabilecek"

Kılıçlı İlköğretim Okulu Müdürü Arzu Demirci Karabulut ise “Böyle bir projeyi başlattığınız için kendim ve öğrencilerim adına çok teşekkür ederim. Mart ayında Pandeminin başlamasıyla biz uzaktan eğitime başladık. Ancak sürekli çocukların erişimi konusunda endişe duyuyorduk. Çocuklar öğrenme konusunda çok istekli ancak gerekli donanıma sahip değillerdi. Şimdi artık hepsi uzaktan eğitime katılabilecekler” diyerek konuştu.

Siirt/Kurtalan’da bulunan Gürgöze İlköğretim Okulu’nun Müdürü Sait Polat “Köy okulu olarak teknolojik eksiklerimiz, eğitimimizi sağlıklı yapmamıza engel oluyordu. Bu proje sayesinde tüm öğrencilerimizin teknoloji ile buluşacak ve çok daha verimli bir eğitim ortamı yaratacağız. Bu projede çocuklarımızın tablet teslim gününde yaşattığınız mutluluğa ve eğitimlerine verdiğiniz bu anlamlı destek için Başta TEGV olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer konu ile ilgili olarak “Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, eğitime önem veriyoruz. Şimdi de TEGV, yetkili satıcılarımız ve Eski Arçelikliler Derneği ile beraber uzaktan eğitime erişimin elzem olduğu bu günlerde “Yeni Dünya” eğitim seferberliğine katılmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Verebileceğimiz tüm destekler için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” dedi.

Daha fazla bağış çağrısı

Kadıköy, Maltepe ve Kartal’da bulunan 60 Arçelik ve Beko mağazalarının desteğiyle başlatılan kampanya için diğer bayilerin yanı sıra kamuoyunun da desteğiyle büyüyor. Kampanya yetkilileri, çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlama fırsatı sunan kampanya için daha fazla bağış çağrısında bulundu.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye Kadıköy, Maltepe ve Kartal’daki Arçelik ve Beko mağazalarından veya TEGV’in web sitesi www.tegv.org ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.