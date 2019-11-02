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Tehdit edilen Seçil öğretmen için Türkiye seferber oldu

Terör örgütü sempatizanları tarafından tehdit edilen Seçil öğretmene büyük destek

02 Kasım 2019, Cumartesi 20:36
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Tehdit edilen Seçil öğretmen için Türkiye seferber oldu

Şırnak'ın’ın İdil ilçesinde, ana sınıfı öğretmeni Seçil Yıldız’ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada paylaşılınca terör örgütü sempatizanları tarafından tehdit edildi.

Görüntüleri sosyal medyada paylaştı

Çok sayıda kullanıcı Seçil öğretmene destek mesajlarını iletti. İdil ilçesine bağlı Öğündük köyündeki okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız’ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sosyal medyada paylaşıldı.

Hedef gösterildi

Görüntülerde müzik eşliğinde seslendirilen ’Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa’ şarkısı sosyal medyada paylaşılmasıyla öğretmen Seçil Yıldız, terör örgütü sempatizanlarınca hedef gösterildi.

Seçil öğretmenin tehdit edilmesiyle sosyal medya çok sayıda kişi, terör örgütü sempatizanlarına tepki göstererek, destek mesajlarını iletti.

DHA

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