Türkiye 'Tehlike altındayız' ifadelerinden sonra corona virüse yenildi

'Tehlike altındayız' ifadelerinden sonra corona virüse yenildi

Türkiye

'Tehlike altındayız' ifadelerinden sonra corona virüse yenildi

Corona virüs salgınında sağlık çalışanları kadar tehlike altında olduklarını ifade eden İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

03 Ekim 2020, Cumartesi 09:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da hastanelerden toplanan atıklarını imha eden İSTAÇ'ın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Canlı, tesiste çalışan personellerinin bu süreçte sağlık çalışanları kadar risk altında olduklarını belirtmişti. Mustafa Canlı, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanları kadar bizler de tehlike altındayız. Her gün 6 bin 230 farklı noktadan tıbbi atık geliyor. Alınan tedbirler sayesinde de bugüne kadar hiçbir çalışanımız enfekte olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Canlı, Özellikle sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkların düzenli ve yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanmaları konusunda dikkatli olmalarını istemişti. Bu uyarıları yapan Mustafa Canlı, yakalandığı corona virüs nedeniyle iki hafta tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü hafta hayatını kaybetti.

DHA


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çıkar çatışmaları ticareti vuruyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kaya Kalaycı: Bakıra can veriyor
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Güne Başlarken | 3 Ekim 2020