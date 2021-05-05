Tehlike yayılıyor! Mudanya sahilini de kapladı

Deniz salyasından kaynaklanan bir tabakayla kaplanan sahil, ilginç görüntü oluşturdu. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Tabakanın, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması, bakteri oluşumunun, mikroorganizma ve fitoplanktonların artışı dolayısıyla yaşandığı belirtiliyor. Yaklaşık 2 aydır farklı seviyelerde oluştuğu gözlenen deniz salyasının bir ay içerisinde kaybolması bekleniyor. Balıkçı Erhan Öncül, kıyılara yapılan dolgudan sonra deniz salyasının çoğaldığını söyleyerek, "Normalde ölü plazmaların kıyıya vurması gerekiyor. Kıyı olmadığı için denizin üzerinde sürüklenip duruyor. Bu da denizin kirliliği sanılıyor. Aslında mevsimsel, doğasal bir olay." diye konuştu.









AA