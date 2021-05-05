Türkiye Tehlike yayılıyor! Mudanya sahilini de kapladı

Tehlike yayılıyor! Mudanya sahilini de kapladı

Türkiye

Tehlike yayılıyor! Mudanya sahilini de kapladı

Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Bursa’nın Mudanya ilçesinde de etkili oluyor.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 19:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Deniz salyasından kaynaklanan bir tabakayla kaplanan sahil, ilginç görüntü oluşturdu. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Tabakanın, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması, bakteri oluşumunun, mikroorganizma ve fitoplanktonların artışı dolayısıyla yaşandığı belirtiliyor. Yaklaşık 2 aydır farklı seviyelerde oluştuğu gözlenen deniz salyasının bir ay içerisinde kaybolması bekleniyor. Balıkçı Erhan Öncül, kıyılara yapılan dolgudan sonra deniz salyasının çoğaldığını söyleyerek, "Normalde ölü plazmaların kıyıya vurması gerekiyor. Kıyı olmadığı için denizin üzerinde sürüklenip duruyor. Bu da denizin kirliliği sanılıyor. Aslında mevsimsel, doğasal bir olay." diye konuştu.


İlgili Haberler
Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi! Bu yaz denize girilebilecek mi?


AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Tarihimizle hesaplaşmak
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İmkansız
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Aşı üreticilerinin korkunç talepleri
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan neden hedef?
Murat Çelik
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: Anlaşmalar imzalandı