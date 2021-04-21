Türkiye Tehlikeli anlar! Kaputa oturup öndeki otomobili ayakları ile itti

Tehlikeli anlar! Kaputa oturup öndeki otomobili ayakları ile itti

Türkiye

Tehlikeli anlar! Kaputa oturup öndeki otomobili ayakları ile itti

Bursa'da bir kişi seyir halindeki otomobilin kaputuna oturarak öndeki otomobili ayakları ile itti. Tehlikeli anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

21 Nisan 2021, Çarşamba 09:26 Son Güncelleme:
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Bursa'da seyir halindeki otomobilin ön kaputunun üzerine oturan kişinin, öndeki otomobili ayaklarıyla ittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde dün, seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine oturan kişi, ayaklarıyla öndeki otomobili itti. Mahallelinin şaşkınlıkla izlediği olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)

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