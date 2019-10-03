Tehlikeli ilişkinin 8 işareti

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İlişkilerde açık fikirli olmak çok önemlidir. Mutfakta sıra sıra dizilmiş bulaşıklar ya da etrafta kirli çorapların olması ilişkiyi bittiğine dair işaret değildir aslında.

İlişkilerdeki gerçek tehlike işaretleri ise, biraz daha karmaşık davranışlar barındırıyor.

Günümüzde sosyal medya paylaşımları tabii ki ilişkinin gidişatında daha fazla söz hakkına sahip.

İlişki uzmanlarına göre, tehlike işareti şöyle tanımlanıyor; partnerinizin ilişkiye saygı, ilgi ve dürüstlük göstermemesi.

Şimdi uzmanlara göre, bir ilişkinin 8 tehlike işaretine bakalım;

1- İLK BİRKAÇ AY İLİŞKİYE İSİM KOYMAK İSTEMEZLER

Partneriniz sizi ilk birkaç ayı sizinle gezip tozup sizi erkek arkadaşım veya kız arkadaşım olarak adlandırmıyorsa tehlike çanları çalıyor demektir. Uzmanlar, ‘eğer ilk aylarda sizi sevgilisi olarak tanıtmıyorsa, ilişkinizi ciddiye almıyor demektir’ diyor.

2-SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA HİÇ FOTOĞRAFINIZ YOKSA

İlişki uzmanları, ‘eğer partneriniz uzun bir süre sizinle ilgi sosyal medya hesaplarından bir şey paylaşmadıysa, sizinle ciddi bir ilişki düşünmüyor’ görüşünü savunuyor.

3-BULUŞMA TALEP ETMEZ

Eğer ilişkide buluşma talebi hep sizden geliyorsa, partneriniz buluşma yeri ve saati konusunda kılını kıpırdatmıyorsa, sizi önemsemiyordur.

4- DENGESİZ TAVIRLAR GÖSTERİYORSA

Partnerinizin aşırı kıskançlık ya da hareketlerini kontrol edememe durumu bir tehlike göstergesidir. Uzmanlar, onunla bu konu hakkında konuşsanız bile hala aynı tavırları sergiliyorsa, durup bir düşünmenizi tavsiye ediyor.

5- DUYGULARINIZI BİRBİRİNİZDEN FARKLI OLARAK İFADE EDİYORSANIZ

Farklılıklar güzeldir, ancak söz konusu duygularını ifade etmek olunca işler değişiyor. Partnerinizin sevgisini gösterme şekli sizinkinden tamamen farklı olabilir. Ya da sevgisini hiç göstermeyebilir. Bu da ilişkinin istenilen şekilde mutlulukla sonuçlanmasına engel olur.

6- İKİNİZDEN BİRİ SIR SAKLIYORSA

Partneriniz sizinle her şeyi paylaşmak zorunda değil. Ancak sevdiğiniz kişinin, kimsenin bilmediği bir sırrını sizinle paylaşması, ilişkinizin daha güçlü temellere oturmasını sağlar. Size karşı bazı şeyler saklıyorsa, ilişkinizi gözden geçirin.

7- HİÇBİR KONUDA UZLAŞMAYA VARMIYORSA

Huzur dolu bir ilişkinin ilk kuralı, alttan almayı bilmektir. Kavga ettiğiniz ya da yapmak istemediğiniz bir şey hakkında partnerinizin asla uzlaşmaya varmaması tehlike sinyalidir. Ondan uzaklaşın!

8- AİLENİZ YA DA ARKADAŞLARINIZ ONDAN NEFRET EDİYORSA

Aşk bazen gözünüzü kör edebilir. Ama aileniz ya da arkadaşlarınız partnerinizden nefret ediyorsa, emin olun bir bildikleri vardır. Duygularınızı bir kenara bırakın ve biraz çevrenizi dinleyin.