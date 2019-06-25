Tehlikeli yolculuk: Annesinin haberi bile olmadı!

Tehlikeli yolculuk: Annesinin haberi bile olmadı! Çin’de otomobilin arka koltuğundaki çocuk, annesinin kullandığı aracın bagaj kısmına geçerek, kapı açık şekilde yolculuk yaptı. Anne durumu fark etmezken, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, anneyi uyardı.