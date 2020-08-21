Bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin heyecanla beklediği Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 2015 yılında vizyona giren Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları kimler? İşte Tehlikeli Yürüyüş ile ilgili merak edilenler...

Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu

1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar.

Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır. Yönetmenliğini Geleceğe Dönüş serisinden tanıdığımız Robert Zemeckis'in üstlendiği film Philippe Petit'nin "To Reach the Clouds" adlı otobiyografik kitabından uyarlandı.

Joseph Gordon-Levitt .... Philippe Petit

Charlotte Le Bon .... Annie Allix

Ben Kingsley .... Papa Rudy

Clément Sibony .... Jean-Louis

James Badge Dale .... Jean-Pierre

César Domboy .... Jeff

Ben Schwartz .... Albert

Benedict Samuel .... David

Steve Valentine .... Barry Greenhouse