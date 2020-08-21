Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ve oyuncuları!
2015 yılında vizyona giren Tehlikeli Yürüyüş filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Sinemaseverler tarafından "Tehlikeli Yürüyüş" konusu ve oyuncu kadrosunun kimlerden oluştuğu merak konusu oldu. Tehlikeli Yürüyüş filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Peki, Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu nedir? Tehlikeli yürüyüş oyuncuları kimlerdir?
21 Ağustos 2020, Cuma 18:36 Son Güncelleme:
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Bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin heyecanla beklediği Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 2015 yılında vizyona giren Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları kimler? İşte Tehlikeli Yürüyüş ile ilgili merak edilenler...
Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu
1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar.
Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır. Yönetmenliğini Geleceğe Dönüş serisinden tanıdığımız Robert Zemeckis'in üstlendiği film Philippe Petit'nin "To Reach the Clouds" adlı otobiyografik kitabından uyarlandı.
Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncu kadrosu
- Joseph Gordon-Levitt .... Philippe Petit
- Charlotte Le Bon .... Annie Allix
- Ben Kingsley .... Papa Rudy
- Clément Sibony .... Jean-Louis
- James Badge Dale .... Jean-Pierre
- César Domboy .... Jeff
- Ben Schwartz .... Albert
- Benedict Samuel .... David
- Steve Valentine .... Barry Greenhouse