TEİAŞ Genel Müdürlüğüne sürekli işçi alınacak

TEİAŞ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere en az lise mezunu eski hükümlü 9 sürekli işçi alıyor. Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınacak personel Türkiye İş Kurumu aracılığı ile istihdam edilecek.

İnşaat teknisyeni ve elektrik teknisyeni kadrolarına başvuracak adayların en az lise ve dengi okullardan mezun olmaları gerekiyor. İŞKUR aracılığı ile alınacak personel, TEİAŞ’ın İstanbul, İzmir, Kütahya, Isparta, Trabzon, Adana ve Hatay taşra teşkilatlarında istihdam edilecek.

TEİAŞ eski hükümlü işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

İnşaat Teknisyeni

1. Lise ve dengi okulların,

● İnşaat ● Yapı veya ● İnşaat Teknolojisi Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olduğunu belgelendirmek.

3.İlgili Yönetmeliğin 5.maddesinde belirtilen şartları taşımak

4.Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylar için öncelik durumunu gösterir belge.

Elektrik Teknisyeni

1. Lise ve Dengi Okulların:

● Elektrik veya

● Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümünün:

a-Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü

b-Yüksek Gerilim Sistemleri

c- Endüstriyel Bakım Onarım alt dallarının birinden mezun olmak.

2. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olduğunu belgelendirmek.

3.İlgili Yönetmeliğin 5.maddesinde belirtilen şartları taşımak

4.Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylar için öncelik durumunu gösterir belge



