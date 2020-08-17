TEİAŞ İŞKUR üzerinden 150 teknisyen alımı yapacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapacak. TEİAŞ’ın İŞKUR aracılığı ile yapacağı sürekli işçi alımı başvuruları 24 Ağustos’ta başlıyor. Peki, TEİAŞ sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? TEİAŞ'tan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 19 Elektronik Teknisyeni (Lise ve dengi okulların Elektronik, Haberleşme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri bölümü mezunu) ve 131 Elektrik Teknisyeni (Lise ve dengi okulların Elektrik, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım bölümü mezunu) alınacaktır.







