Süper Lig ’de önceki akşam oynanan Gaziantep mücadelesine yedek kulübesinden başlayan yeni transferler Alex Teixeira ve Michy Batshuayi, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu. 68’de maça giren ikiliden sadece 2 dakika sonra Fabrice Nsakala’nın rahatsızlanıp kendini yere bırakması ve ardından ambulansla hastaneye kaldırılması, takım arkadaşları gibi bu 2’liyi de moral olarak olumsuz etkiledi. Mücadelenin kalan bölümünde Nsakala’nın durumunun şokunu atlatmaya çalışan yıldızlar, bunu başaramayınca etkisiz kaldı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından takım arkadaşlarının durumunun iyi olmasıyla rahat nefes alan ikili, yeni bir başlangıç için Karagümrük maçına kilitlendi.

İLK 11'DE BAŞLAYACAKLAR

Siyah-Beyazlı taraftarların önünde cumartesi günü Karagümrük’le oynanacak karşılaşmayı bekleyen Teixeira ve Batshuayi, Dolmabahçe’de beklenen açılışı yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, takımla idman eksiğini hafta sonuna kadar kapatması beklenen yeni transferleri, Karagümrük karşılaşmasında ilk 11’de başlatması bekleniyor.