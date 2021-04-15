Tek başına uykuya geçiş dönemi nasıl olmalı?

GÜVENDE HISSETMESINI SAĞLAYIN;

Çocuk kendini güvende hissetmediği zaman kaygılanır ve korkar. Artık ebeveynlerinden ayrı bir yerde uyuyacak olması ona başta endişe verebilir. Bu durumu kabul etmediğini ısrarcı davranışlar ile göstererek sizin yanınızda uyumayı sürdürmek isteyebilir. Çocuğunuza bu geçiş döneminde artık büyüdüğü için bu geçişi sağladığınızı söylemeyin! Çünkü büyüdüğü için ebeveynleri tarafından sevilmeyeceğini hissederek daha çok kaygılanabilir. Kendi yatağının artık ona daha uygun olduğunu, yavaş yavaş büyüdüğünü ve boyunun uzadığını bu yüzden orada daha rahat uyuyabileceğini söyleyebilirsiniz. Ardından uyurken yalnız olmayacağını söyleyerek birlikte bir uyku arkadaşı oyuncağı belirleyebilirsiniz. Uyku arkadaşının yanında olacağını ona sarılarak uyuyabileceğini söyleyerek güvende hissetmesini sağlayabilirsiniz. Uykuya dalana kadar olan süreçte çocuğunuzun yanında kalmanız onun daha güvende hissetmesini sağlar.

UYKU ÖNCESI;

Uyku öncesi birlikte dişlerinizi fırçalayıp ardından dinlendirici olması açısından kitap okuyabilirsiniz. Uykuya geçişe kadar yanında olduğunuzu hissettirin. Hatta bu süreçte dinlendirici bir müzik eşliğinde uykuya daldığından emin olana kadar yanında bekleyin. Böylece uykuya daha rahat geçiş yapmasını desteklemiş olursunuz.

GÜVENLI UYKU ORTAMI HAZIRLAYIN;

Okul öncesi dönemde çocuklar karanlıkta hayali canavarların, yaratıkların çıkabileceğini düşünebilirler. Bu yüzden karanlıkta uyumak onları korkutabilir. Mutlaka odasına bir gece lambası koymalısınız. Karanlık olmayan loş bir ışıkta daha güvenli uykuya geçiş yapabilir. Bunun yanı sıra odanın kapısını açık tutun ve uyandığında, sabah olduğunda yanınıza gelip sizi görebileceğini söyleyin.

GEÇIŞ DÖNEMI SÜRECI;

Bu süreçte sabırlı ve kararlı davranmanız oldukça önemli. Ancak çocuğunuzun bu döneme sağlıklı geçiş yapabilmesi daha önemli. Bu yüzden kararlılığınız sert bir yaklaşıma dönüşmemeli. Mümkün oldukça çocuğunuzu gözlemleyin ve aceleci olmayın…