Tek bir vücutta yaşam süren eşsiz siyam ikizleri

Şimdi gelin de neşeli ikizler Abigail ve Brittany’nin hayatlarına bir göz atalım!

İkiz kız kardeşlerin ebeveynleri yalnızca bir çocuk bekliyordu

Abigail ve Brittany, 7 Mart 1990'da Minnesota'da doğdu. İkizlerin doğması, hem doktorlar hem de tek bir kız çocuk dünyaya getirmeyi bekleyen ebeveynleri için gerçek bir sürprizdi -doğuma kadar ultrason taramalarında ikizlerin ya da bebeğin gelişiminde herhangi bir sapma gözlenmedi.

Doğum sırasında kızların annesi bir şeylerin ters gittiğini fark etti; doktorlar panik içindeydi ve bebeği aileye uzun süre göstermediler. Ebeveynler nihayet ikizleri gördüklerinde, hemen onlara aşık oldular ve tüm doktorların korkuları ortadan kayboldu.

İstatistiklere göre, 30 milyon yapışık ikizden sadece biri hayatta kalır. Söz konusu bir durumda iç organlar genelde doğumdan sonraki ilk 24 saat boyunca başarısız olur ve hayata tutunamaz. Doktorlar Abigail ve Brittany ikizlerine karşı da olumsuz birtakım öngörülerde bulunsalar da, ikizler bunu aştı ve her yıl sıradan bir çocuk gibi gelişti.

Ebeveynleri, kızlarının vücutlarını birbirinden ayırmayı düşünmediler bile. Böyle bir durum ya kızlardan birini öldürür ya da ikisinin de hayatını bozardı. İkizler de ameliyata karşıydı; birlikte yaşamaya alışmışlardı ve her ikisi de başkalarının yanında diğerini anlayıp destekleyebilecek birine sahiptiler.

İkizlerin sıradan çocuklar gibi hissetmelerini sağlamak için pek çok şey yapıldı; anne ve babaları, kızları için dış görünüşün kimse tarafından yadırganmadığı bir okul buldu.

Aile, ikiz kızların gelecekteki gelişimlerini ve sağlık durumlarını tahmin etmelerine yardımcı olacak olsa bile, üzerlerinde herhangi bir deney yapılmasına asla izin vermedi.

Peki, Abigail ve Brittany Hensel ikizlerinin vücudu nasıl çalışıyor?

Kızların 2 kafa, 2 bacak ve kol, 2 omurga, 3 akciğer, 2 kalp, 1 karaciğer, 2 mide, 3 böbrek, ortak bir dolaşım sistemi ve paylaştıkları bir üreme organları var. Anatomileri eşsiz ve doktorlar vücutlarının nasıl bu kadar iyi çalışabildiğini hala tam olarak anlayamıyor.

Her ikisi de sadece vücudunun kendi tarafını kontrol edebilir ve diğer kız kardeşin dokunuşunu üzerinde hissedemez. Birileri Brittany’nin elini sıktığında Abby bunu anlamaz. Çocukken, kızlar hareketlerini senkronize etmeyi ve eylemlerini koordine etmeyi öğrendiler. İkisinin de bünyesi o kadar mükemmel çalışıyordu ki piyano çalmayı, yüzmeyi, bisiklete binmeyi ve spor yapmayı kolayca öğrendiler.

Bilim insanları, kızların başka hiçbir insan vücudunun sahip olmadığı sinirsel bağlantıları paylaştığına inanıyor. Bu nedenle kızlar birbirlerinin zihinlerini okuyabilir, diğer kız kardeşine danışmadan e-posta yazabilir ve hatta birbirlerinin cümlelerini tamamlayabilirler. Ayrıca, sezgisel düzeyde vücudun ihtiyaçları eşzamanlı hale gelir; Abby bir şeyler içmek istediğinde Brittany susar, biri saçını veya makyajını düzeltmek istediğinde diğeri ona yardım eder.

Neleri farklı?

Böyle karmaşık bir vücudun gelişiminde zaman zaman elbette bazı sorunlar meydana geldi. 12 yaşlarındayken, Abby ve Brittany birbirlerinin gelişimine ayak uydurmak zorunda kaldı; Abby çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı ve omurgası hızlıca uzadı. Bu da ortak göğüslerinin kırılmasına neden olabilirdi. Doktorlar büyümeyi yavaşlatmak ve kızın hayatını kurtarmak zorunda kaldılar. Ancak Abby bir 10 cm daha uzadı, bu yüzden Brittany parmak uçlarında yürümek zorunda kaldı.

Ziyaret ettikleri cerrahlar, nörologlar, çocuk doktorları çocukluktan beri ikizler için birer rutin haline geldi. Sürekli yapılan muayenelere rağmen, Abby zatürre oldu ve Brittany kız kardeşiyle birlikte haftalarını yatakta geçirmek zorunda kaldı.

Benzer görünümlerine rağmen, Abby ve Brittany'nin tamamen farklı kişilikleri ve nitelikleri var. Abby içe dönük, akşam saatlerini evde geçirmeyi seviyor ve yüksekten korkuyor. Brittany, sessiz olmasına rağmen arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seviyor. Ayrıca ağızlarının tadı bile farklı; Abby sütten nefret ederken Brittany severek içiyor ya da et ve balık yemeyi biri çok severken diğeri bir o kadar nefret ediyor.

Çocukluklarında bazı zamanlar kavga etseler de şimdi hızlı bir şekilde birbirleriyle uzlaşmanın yolunu bulabiliyorlar. Mesela Abby mor rengini, Brittany ise altın rengini seviyor. Bu yüzden odalarının üstünde altın renkli rafların olduğu mor duvarlar var.

Kıyafet seçerken de sorun yaşıyorlar - her ikisinin de hoşuna gidecek rahat kıyafetler bulmak oldukça zor. Ayrıca seçtikleri kıyafetler kendi zevklerine ve bedenlerine göre değişiyor.

Fotoğraflanmaktan veya onlara garip gözlerle bakılmasından her ikisi de hoşlanmıyor. Yabancılardan gelen soruları yanıtlama veya birisiyle sohbet etme konusunda sorunları olmasa da insanlar nadiren onları anlıyor, bu yüzden kız kardeşler genellikle arkadaşlarının arkasına saklanmak zorunda kalıyorlar.

Kızların sürücü sınavı ile zor zamanları oldu; iki kez sınava girmek zorunda kaldılar. Abby pedalları ve dişlileri kontrol ederken Brittany dönüş sinyallerini ve ışıkları izliyordu.

İkizler şimdi ne yapıyor?

Üniversite yaşamı, Hensel kız kardeşleri için bir başka zorluk haline gelse de tüm dünyaya 2 kişilik tek bir vücutla bile normal bir aktif yaşamın mümkün olduğunu kanıtladılar.

Gelecekte her ikisi de büyük bir aileye sahip olmak istiyor. Doktorlar çocuk sahibi olabileceklerine dair güvence veriyorlar ama ahlaki açıdan bu yine de zor bir süreç çünkü 2 kişilik bir bedene sahipler.

2002'den bu yana kızlar medya önünde olmasına rağmen, birkaç yıl önce gazetecilerle çalışmayı bırakmaya karar verdiler ve hatta sahip oldukları sosyal medya sayfalarını güncellemeyi bıraktılar. Belki de, Brittany'nin nişanlandığına dair bir söylenti çıktıktan sonra bu kararı vermişlerdir, kim bilir!

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