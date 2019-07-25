Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hartberg Stadyumu'nda Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Ersun Yanal, maça; Harun Tekin, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi 11'i ile başladı.

İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, 58. dakikada Daishawn Redan'ın golüyle Alman ekibi 1-0 öne geçti. 81. dakikada Vedad Ibisevic'in fileleri havalandırmasıyla Hertha Berlin farkı 2'ye çıkardı.

ALLAHYAR FİLELERİ HAVALANDIRDI

82. dakikada Allahyar'ın golüyle Fenerbahçe skoru 2-1'e taşısa da ilerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertli ekip 2-1 yenildi.

Öte yandan mücadelenin 12. dakikasında sakatlanan Tolgay Arslan, yerini Mehmet Ekici'ye bırakmak zorunda kaldı. Ayağı burkulan Tolgay'ın durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Boluspor'u ve Bursaspor'u 2-0 mağlup ederken, Wolsfburg ile 1-1 berabere kalmıştı.

İHA