Türkiye Tek katlı evin mutfağında patlama! Ev çöktü

Tek katlı evin mutfağında patlama! Ev çöktü

Türkiye

Tek katlı evin mutfağında patlama! Ev çöktü

Adıyaman Besni'de tek katlı ev, mutfaktaki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada çöktü. Olayda, enkaz altında kalan yaşlı çift ağır yaralanırken, evin önündeki otomobilde de hasar oluştu.

16 Aralık 2021, Perşembe 13:59 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Eğerli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Bulut (78) mutfakta Yemek hazırlarken Patlama meydana geldi. Gaz sıkışması kaynaklı patlama nedeniyle Ev çökerken, içeride bulunan Sultan Bulut ile eşi Mustafa Bulut (85) yaralandı. Çöken evin önündeki bir otomobilin de hasar gördüğü patlamayı duyanlar çiftin yardımına koştu.



Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla gelen ekipler enkazdan çıkardıkları Bulut çiftini, tedavi için ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman), (DHA)- 

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