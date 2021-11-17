Türkiye Tek tek arandılar! İstanbul'da dev denetim

Tek tek arandılar! İstanbul'da dev denetim

Türkiye

Tek tek arandılar! İstanbul'da dev denetim

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 33'ncü 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan güvenlik noktasında durdurulan araçlar aranırken, araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.

17 Kasım 2021, Çarşamba 22:21 Son Güncelleme:
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İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 33'ncü Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı.

Maltepe Küçükyalı, Beyoğlu Taksim, Fatih Millet Caddesi'nde kurulan denetim noktalarında cadde üzerinden geçen araçlar tek tek durduruldu. Araçlarda aramalar yapıldı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. 

Fatih'teki denetim noktasında durdurulan Edirne plakalı takside, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği anlaşılan Suriyeli uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan Suriye uyruklu kişi, yapılan işlemlerinin ardından Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa ESEN-Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL(DHA)

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