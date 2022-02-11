Türkiye Tek tek incelediler! Özel harekat polisleri de katıldı

Tek tek incelediler! Özel harekat polisleri de katıldı

Türkiye

Tek tek incelediler! Özel harekat polisleri de katıldı

Edirne'de özel harekat polislerinin de katılımıyla asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

11 Şubat 2022, Cuma 01:24 Son Güncelleme:
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş, trafik ve özel harekat polislerinden oluşan çok sayıda polisin katılımıyla, bir çok noktada asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.



Tek tek durulan araçlarda bulunan kişilere, asayiş ekipleri Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi. Trafik ekipleri de sürücü ve araçların belgelerini inceledi.

Ayrıca birçok noktada alkol uygulaması gerçekleştirildi. Trafik ekipleri, sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Alkollü sürücülere gerekli işlemler yapıldı.

EDİRNE (İHA)

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