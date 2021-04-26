Ekonomi Bina kimlik sistemi devreye giriyor! Tek tıkla binayı tanıyın!

Bina kimlik sistemi devreye giriyor! Tek tıkla binayı tanıyın!

Ekonomi

Bina kimlik sistemi devreye giriyor! Tek tıkla binayı tanıyın!

Kaçak yapılaşmanın önüne geçecek, binada ikamet edeceklere depreme dayanıklılıkla ilgili bilgi verecek, afet anlarında binada yaşayanların bilgilerine ve kat planlarına ulaşmayı sağlayacak Bina Kimlik Sistemi (BKS) devreye giriyor. // Meltem Kara Söyleyenoğlu-POSTA

26 Nisan 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Her binaya QR kodu ve elektronik çip verecek sistemin pilot çalışmaları tamamlandı. Öncelikle bu yıl iskan alan binalara kimlik belgesi verilecek. Daha sonra bina yaşına göre ilerleme sağlanacak.

ÇÖKEN APARTMAN SONRASI

2019 yılında İstanbul Kartal’da çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nda kaçak kat çıkıldığı ve kolon kesildiği anlaşılmıştı. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum talimat vermiş ve Bina Kimlik Sistemi projesinin hazırlığı başlamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, sistem ile ilgili bilgileri paylaştı.

BKS NE İŞE YARAYACAK?

Ev alacak ya da kiralayacak kişiler yapıya ilişkin tüm teknik bilgileri görebilecek. Böylece ev alırken ya da kiralarken verilen yanlış beyanların önüne geçilecek.

Binada kullanılan betondan, iskan tarihine, evlerin büyüklüklerinden yapılan denetim sonuçlarına kadar her bilgiye ulaşılabilecek.

Olası bir depremde binaların yıkılması durumunda arama kurtarma ekipleri bu kimliklerde yer alan kat planlarına göre çalışabilecek ve zaman kazanacak.

Ancak her isteyen her detayı göremeyecek, kişisel bilgiler korunacak. Binada yaşayanlar, binadan ev alacak ya da kiralayacaklar ve kamu için farklı detaylar görünecek.

ASELSAN İLE HAZIRLANDI

Bina kimlik kartlarının dayanıklı olması için ASELSAN ile çalışıldı. Yanmaz, soyulmaz malzemeler kullanılırken kartın içine bir de çip yerleştirildi. Böylece insan eliyle ya da bir afette zarar görse dahi özelliği kaybolmayacak. Bina bilgilerine 50 metre mesafeden bile ulaşılabilecek.

İlgili Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! Yeni dönem başladı


Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
6 Aralık 2027'yi bekleyin
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Elektrik ve lüks buluştu
Hakan Çelik
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yalım Eralp’ten demokrasi endişeleri…
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Tatile çıkarken evde ekonomik hazırlık
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Işığıyla aydınlatan kızlar
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Prim yapılandırmasında kritik 5 gün