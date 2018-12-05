Tek tip askerlik ne zaman gelecek? Askerlik süresi düşecek mi?

Bedelli askerliğin sık sık gündeme gelmesini engellemek adına Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Bunun ilk sinyalini ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar verdi. Akar askerlik konusunda yaptığı açıklamada "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor." dedi.

Bu açıklamayla birlikte yüz binlerce kişi heyecana kapılırken "Tek tip askerlik ne zaman gelecek? Askerlik düşecek mi?" gündemden düşmedi. İşte ayrıntılar...

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akar, tek tip askerliğe dair "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor. Daimi olacak ikide bir bedelli mi olacak, geliyor mu, çıktı mı ? Bu öngörülebilir, herkes bilecek ki bu budur. En iyisi en rahatı, her erkek askerlik görevini yapar deyip kapatmak, ama olmuyor. Ekonomik, siyasi, bireysel, modern hayatın getirdiği mecburiyetten dolayı çözüme gidiliyor. Kendi içinde tutarlı hale getirmek herkesin hesabını, kitabını, eğitimini işçiliğini buna göre getirsin." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI'MIZA TAKDİM EDECEĞİZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yine geçtiğimiz haftalarda AA Editör Masası'na konuk olduğunda yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgili konuşmuştu: İşte o açıklama:

"Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz.

Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız."