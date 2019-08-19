Tek tuş ile araç satın alabilecek

Gerekli resmi düzenlemelerin en geç 2021’e kadar tamamlanması bekleniyor. Bayiden alınan araçlar istendiğinde kapınıza kadar da getirilecek. Sistemin ilk ayağı yerli girişim minoto. com ile atıldı.

KARŞILAŞTIRMA...

Minoto Ceo’su Ferhat Albayrak “Burada anlaştığımız bayilerin sıfır araçlarını sergiliyoruz. Kullanıcı buradan istediği renkte ve modelde aracın hangi bayide olduğunu anında görebiliyor ve diğer modellerle fiyat karşılaştırması yapabiliyor. Bazen aynı model araçlarda bile önemli fiyat farklılıkları olabiliyor. Kullanıcılar site üzerinden online pazarlık da yapabiliyor” diye konuştu.

ÖZEL FAİZ ORANI

Şu an satış işlemlerinin bayi üzerinden olduğunu söyleyen Albayrak kısa süre içinde siteden de satış yapılacağını kaydetti. Albayrak şöyle devam etti: “İki bankayla anlaştık. Bunlar Minoto’ya özel bir faiz oranı ve kredi sistemi belirliyorlar. Bu oluşum bankalar için yeni bir Pazar. Çünkü onlar genelde otomobil kredisini bayide veriyorlar. Biz bankaları o zahmetten de kurtarmış olacağız.”