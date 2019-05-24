Tek yumrukla kendisine boks öğreten babasını öldürdü

İtalya Roma’da, Lorenzo Sciacquatori (41) eşine ve kızına şiddet uyguluyordu. Bir gün eve sarhoş dönen adam, 19 yaşındaki kızı Deborah’yı dövmeye başladı. Genç kız kendisini odasına kilitledi. Babası kapıyı kırıp içeri girdi ve kızına vurmaya devam etti.

BOKS ÖĞRETMİŞTİ

Genç kız kendisini savunmak için, ona boks öğreten babasının kafasına yumruk attı. Baba, olay yerinde öldü. Genç kız için ev hapsi kararı çıktı. Mahkeme kısa sürede bu kararı da kaldırıp genç kızı serbest bıraktı. Savcı davanın kapatılmasını talep edeceğini açıkladı.



