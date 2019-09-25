Tek yumurta üçüzleri şaşırtıyor

Yukarıdaki fotoğrafta yer alan Genevieve, Constance ve Avangeline adlı kız bebekler son derece ender görülen bir olayın kahramanı. Onlar tek yumurta üçüzü. Tek yumurta üçüzü doğması ihtimali 200 milyonda bir. Bir başka deyişle her 200 milyon doğumdan sadece birinde tek yumurta üçüzü dünyaya geliyor.

İngiltere'de yaşayan 40 yaşındaki Rosie Phelps-Goggin ve 45 yaşındaki kocası Brad'e doktorlar tüp bebek dışında şansları olmadığını söylemiş. Ancak çiftimiz hamileliği başarmakla kalmadığı gibi bir de harika bir mucizeye imza atmışlar. Üçüz kızlardan ikisi doğum sonrası ufak tefek sağlık problemleri yaşamış olsalar da hepsinin sağlığı şu an gayet yerinde...