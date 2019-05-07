Samsun'un birçok noktasında çocuklarıyla dilenen başta yabancı uyruklu dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi.Operasyon sırasında ise yine ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Caddede bir kadın, tekerlekli sandalyeye üzerinde dilenirken yakalandı. Zabıta ekiplerini de şaşırtan dilencinin o sırada ekiplere, "Bugünlük idare edin beni" demesi ise dikkat çekti.

20 DİLENCİ YAKALANDI

Ekiplerce toplamda 20 dilenci yakalanırken yakalanan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere büyükşehir belediyesine ait dilenci toplama merkezine götürüldü.

Dilencilere 153’er lira idari para cezası uygulandı.

İHA



