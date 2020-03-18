Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 itfaiye eri alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 50 itfaiye eri alınacak. İtfaiye eri alımının sona ereceği tarih ve başvuru detayları belli oldu.
18 Mart 2020, Çarşamba 15:16 Son Güncelleme:
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İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olanlar ilana başvuru yapabilecek.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 itfaiye eri ilanı detayları için tıklayın.
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