Türkiye Tekirdağ Ergene'de yük treni minibüse çarptı! Çok sayıda ölü var

Tekirdağ Ergene'de yük treni minibüse çarptı! Çok sayıda ölü var

Türkiye

Tekirdağ Ergene'de yük treni minibüse çarptı! Çok sayıda ölü var

Tekirdağ Ergene'de yük treninin minibüse çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

04 Eylül 2021, Cumartesi 09:03 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi’nde meydana geldi. Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.


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