Büyük ikramiye kazandıran bayi olarak neler hissetiniz?

Biz de kazanan talihli kadar mutlu olduk. Kazı Kazan’ın 12 Ay Şans adlı oyununda da bu büyük ikramiyenin bize nasip olması bir anlamda bizim de şansımız oldu. Kazı Kazan’da 1 milyon 200 bin TL’nin bizim bayiden satılması sonrası işlerimiz açıldı. Çevrede bu ikramiyenin duyulması ve Kazı Kazan oyunundan da böyle büyük ikramiyelerin kazanılıyor olması bizlere karşı ilgiyi artırdı. Büyük ikramiye veren bir bileti satabilmek bayiler için zaten her zaman gurur kaynağı ve mutluluk vesilesi olmuştur. Oyunseverler “12 Ay Şans” oyununda her ayı temsilen, bir yıl boyunca aylık 100 bin TL ikramiye alabiliyor.

YOL ÜSTÜNDE OLMAK AVANTAJIMIZ AMA İKRAMİYELER EN İYİ REKLAM

Peki kazandıran bayi olarak sizi tercih edenlerin sayısı arttı mı?

Tekirdağ’da bayimizin ana cadde üzerinde olması bizim avantajımıza oldu. 1 milyon 200 bin TL’nin Kazı Kazan’da bizden satılması Muratlı’nın her yerinden duyulmamızı sağladı. Ayrıca yol üstünde olmamız bir avantaj. Çorlu’dan ve Tekirdağ merkezden de şansını denemek isteyenler ne mutlu ki bu sayede bizi seçiyor.

CİROLARIMIZ ARTACAK

İşleriniz nasıl, pandemi sonrası süreçte oyunlara ilgi arttı mı?

11 yıldır bayilik yapıyorum. Çok şükür bu oyunların bir geleneği bizim de bir kitlemiz oluştu. Son dönemde oyunlara ilgi düzeyi de daha iyi seviyeye geliyor. Bunda tabii ki pandemi kısıtlamalarının büyük ölçüde geride kalması ve Sisal Şans’ın başarılı oyun tanıtımları da pozitif katkı sağladı. Tatil dönenimin bitmesi ile ben işlerin daha da açılıp, cirolarımızın artacağını ve şans oyunları gündeminin daha da ön sıralarda konuşulacağını umuyorum. Gün geçtikçe de talebin artması bunun bir göstergesi.

MURATLI'NIN ŞANSI İYİDİR

Muratlı’dan çıkan büyük ikramiyeler ilçemizin adını duyurdu. Bizim için bu çok olumlu. Kısa süre içinde çıkan ikramiyeler bayiler için her zaman iyidir. Muratlı’nın şansının hep açık olmasını diliyorum. Ben de bir hemşehrimizin yüzünü güldürmüş olmaktan ötürü çok sevinçliyim. Umarım ki herkes için umut olmaya devam eder daha çok kazandırırız.

32 MİLYON LİRA DA MURATLI'YA ÇIKMIŞTI

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Milli Piyango oyunlarındaki şansı ile tanınıyor. 2019’da Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyelerden birini kazandıran ilçe geçtiğimiz yıl da Süper Loto’dan 27 Ağustos 2020 gecesi yapılan çekilişte bir talihliye 32 milyon 364 bin 752 TL kazandırmıştı. Adı açıklanmayan Muratlı sakini terminalden oynattığı iki kolonluk kuponu ile 6 liraya 32 milyon TL’yi aşan ikramiyeyi kazanmıştı.

BAYİLİK FIRSATI

Mevcut tüzel kişilikli işyeri olanlar ve gerçek kişilere ait işletmelerin yanı sıra gezici bayi olmak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango oyunları bayisi olmak için başvuru yapabiliyor. Milli Piyango biletleri, tüm sayısal oyunlar ve Kazan Kazan kartlarını satma hakkı kazanan bayiler, ilginin günden güne arttığı oyunlara aracılık ederek düzenli gelir elde ediyor.

Kolay başvuru için: https://www.sisalsans.com/tr/bayi-olun



