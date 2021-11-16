Trakya'nın meşhur lezzetlerinden birisi olan Tekirdağ köfte tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, Tekirdağ köfte nasıl yapılır? Evde Tekirdağ köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

TEKİRDAĞ KÖFTE TARİFİ

Tekirdağ köfte malzemeler

1 kg yağlı kıyma (dana ve kuzu karışık)

2 diş sarımsak

1 kahve fincanı irmik

1 adet kuru soğan

2 dilim ekmek

1 çay kaşığı karbonat

1 adet yumurta

Karabiber

Kimyon

Pul biber

Tuz

TEKİRDAĞ KÖFTE YAPILIŞI

Ekmekleri küçük küçük dilimleyin ve ıslatın. Kıymayı bir kabın içerisine alın. Kıymanın üzerine baharat ve ekmek dilimlerini ekleyerek 5 dakika yoğurun. Sarımsak ve soğanı rendeledikten sonra kıymanın üzerine ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Daha sonra içine yumurta, irmik ve karbonatı da ilave ederek 10 dakika yoğurun. Kıymanın yapışmasını önlemek için elinizi hafifçe ıslatabilirsiniz. Kıymalı harç hazır olduğunda iki elinizle havaya kaldırıp hızlıca kabın içerisine atın. Bu işlemi 15-20 kez tekrarlayabilirsiniz. Kıymanın üzerini streç film ile kapatın. Vaktiniz varsa 1 gece, yoksa yarım saat buzdolabında dinlendirin. Dinlenen kıymadan küçük parçalar kopartın ve elinizle uzun ince şekiller verin. Hazırladığınız köfteleri yapışmaz tavada veya ızgarada pişirin.

SERVİS ÖNERİSİ

Tekirdağ köftenin yanına piyaz tarifi yakışır.



