Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 24 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 24 sözleşmeli sağlık personeli alacak.
04 Ekim 2021, Pazartesi 18:04 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre," Üniversitemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 24 (yirmidört) adet sözleşmeli personel alınacaktır. " açıklaması yapıldı.