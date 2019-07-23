Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 25 öğretim üyesi alıyor!
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 25 öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı. Başvurular 6 Ağustos’ta sona eriyor. İşte Öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi fakülte ve yüksekokullara 8 profesör, 3 doçent, 14 doktor öğretim üyesi alıyor. İşte öğretim üyesi başvuru şartları…
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Muratlı Meslek Yüksekokulu’na öğretim üyesi alıyor.