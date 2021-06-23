Türkiye Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 öğretim üyesi alıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 öğretim üyesi alıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

23 Haziran 2021, Çarşamba 17:46 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 öğretim üyesi alımı yapacak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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