Türkiye Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel alacağını açıkladı.

27 Ocak 2022, Perşembe 15:40 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Merkez / İlçe birimleri ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan birimlerimize (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 49 (kırkdokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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