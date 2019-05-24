Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi akademik personel alıyor... Başvuru nasıl yapılır?
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 3 profesör, 7 doçent ve 3 doktor öğretim üyesi alıyor. Hangi bölümlere akademik personel alınacağı merak edilirken başvuruların nasıl yapılacağı araştırılıyor.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü geçtiği ilanda akademik personel alınacağını belirtti. İstenilen belgeler ve şartlar açıklandı.
Boş pozisyona başvuru yapmak isteyenlere 15 gün süre verilirken başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu.
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