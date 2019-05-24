Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi akademik personel alıyor... Başvuru nasıl yapılır? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 3 profesör, 7 doçent ve 3 doktor öğretim üyesi alıyor. Hangi bölümlere akademik personel alınacağı merak edilirken başvuruların nasıl yapılacağı araştırılıyor.