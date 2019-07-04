Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 80 hemşire, 5 ebe, 4 sağlık teknikeri, 1 laborant, 1 fizyoterapist ve 5 büro personeli olmak üzere toplamda 97 personel alacak. İşte başvuru şartları…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne başvuru yapacak adayların 2018 KPSS sonucu en az 50 puan ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuracak adaylarda ilanda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranıyor.

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