Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı bugün yayımladığı ilanda "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 92 adet sözleşmeli personel alınacaktır." diye belirtti.

Duyurunun ardından "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap aranmaya başlandı.