Akfen İnşaat tarafından kamu-özel işbirliği (PPP) modeliyle yapımı üstlenilen Tekirdağ Şehir Hastanesi, 1.5 milyar liraya mal oldu. 486 yataklı hastane, gerektiğinde 556 yatağa çıkartılacak altyapısıyla Türkiye’nin ilk modüler hastanesi olma özelliğini taşıyor. Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, “Bütün son teknolojilerin kullanıldığı, deprem izolatörlerinin olduğu, kompakt bir hastane oldu” dedi.

Toplam 2.322 yatak

2017’de Isparta, önceki yıl da Eskişehir Şehir Hastaneleri’ni tamamladıklarını hatırlatan Akın, toplamda 2 bin 322 yatağa ulaştıklarını söyledi. Akın, “Isparta ve Eskişehir’de pandemiden bağımsız olarak yatak sorunu yaşamaya başladık. Isparta’da ‘10 yılda geliriz’ dediğimiz kapasiteye 1 yılda, Eskişehir’de de 6 ayda geldik. Hastaneler sunduğu hizmet nedeniyle tercih edilir oldu” diye konuştu.

Avrupa'nın en genci

“Isparta ve Eskişehir’de gördük ki vatandaşlarımızın yanı sıra yurtdışından yabancılar da buralarda tedavi almaya başlıyor” diyen Akın, şöyle konuştu:

“Pandemi nedeniyle kesintiye uğrasa da Tekirdağ Şehir Hastanesi de sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak. Hem Yunanistan’da hem Bulgaristan’da bu kalitede bir hastane yok. Avrupa’nın en genç hastanelerine sahibiz. Hizmetlerimizi sağlık turizmini geliştirmek adına planladık.”







