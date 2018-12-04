Tekirdağ Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün, 30 Ekim 2018 tarih ve 9578 sayılı uygulama talimatı doğrultusunda, 21 Kasım 2018 tarihinde alınan kararla "kış lastiği" uygulamasının Tekirdağ’da tüm ticari ve hususi araçlarda zorunlu hale getirildiği belirtildi.

"KAZALAR GERÇEKLEŞMEDEN ÖNLENMEKTEDİR"

Yaz lastiği ve dört mevsim lastiklerinin yapı itibariyle kış şartlarına uygun lastik türleri olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu lastikler içindeki kauçuk oranına bağlı olarak kış aylarında soğuktan sertleşmekte, bu durumda yol tutuşu zayıflamakta, fren mesafesi uzayarak kazalara sebep olmaktadır. Kış lastiğinde ise içindeki kauçuk oranına bağlı olarak yol tutuş özelliğini korumakta trafik güvenliği açısından tehlike anında fren mesafesinin daha kısa olması sebebiyle kazalar gerçekleşmeden önlenebilmektedir. Ancak ülkemizin iklim şartları göz önünde bulundurulduğunda trafik birimlerince yapılacak denetimlerde, sadece ticari araçların kış lastiği denetimleri gerçekleştirilecektir. Hususi araçlarla ilgili olarak alınan karar tavsiye niteliğindedir. Karlı ve buzlu havalarda araçlarında kış lastiği olmadan yola çıkan sürücülerin olumsuz kış şartlarında yolda kalması nedeniyle, yolun açılmasından sorumlu kuruluşun yol çalışmalarını engellediği, diğer kurtarma faaliyeti yürüten kurumlara da yük getirdiği, diğer yol kullanıcılarının hayatlarını tehlikeye attığı görülmektedir."

Açıklamada, denetim ve uygulamalarda üzerilerinde kar amblemi ve M S harfleri bulunmayan lastiklerin "kış lastiği" olarak kabul edilemeyeceği kaydedildi.