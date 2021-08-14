Tekirdağ’da başına 'yorgun mermi' isabet eden kadın yaralandı

Gaziosmanpaşa Mahallesi Dilek Sokak’taki bir apartmanın önünde oturan Bahriye Şenocak’ın (78) başına kurşun isabet etti. Yaralanan Şenocak, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği noktada delil çalışması yaptı. Şenocak’ın başına mermi isabet etmesi, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şenocak’ın bölgeden geçen bir düğün konvoyundan ateşlenen silahla yaralandığı ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

AA