Türkiye Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Türkiye

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Tekirdağ'da etkili olan lodos nedeniyle adalara yapılması planlanan feribot seferleri durduruldu, gemiler ise açıkta demirlendi.

20 Ocak 2022, Perşembe 18:28 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, deniz ulaşımını etkiledi. Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve zaman zaman hızı 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Süleymanpaşa açıklarında demirledi.

Rüzgar nedeniyle Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası'na feribot seferleri de durduruldu. Marmara Denizi'ndeki adalara feribot seferlerinin, lodosun etkisini kaybetmesinin ardından yapılacağı belirtildi. 

Öte yandan rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, barınakta bekleyişlerini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)

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