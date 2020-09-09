Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Şükrü Ersoy'dan deprem açıklaması

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Tekirdağ açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. "Öncü ya da artçı demek veyahut daha büyüğü olur demek aceleci bir yorum olur." diyen Ersoy, "Depremin merkez üssü KAF ana kolundan uzak görünüyor." ifadelerini kullandı.

AA



