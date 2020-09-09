Tekirdağ'da deprem! İstanbul'da da hissedildi
Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
09 Eylül 2020, Çarşamba 01:09 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Şükrü Ersoy'dan deprem açıklaması
Prof. Dr. Şükrü Ersoy Tekirdağ açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. "Öncü ya da artçı demek veyahut daha büyüğü olur demek aceleci bir yorum olur." diyen Ersoy, "Depremin merkez üssü KAF ana kolundan uzak görünüyor." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1303453873877774338
AA
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