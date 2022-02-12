Türkiye Tekirdağ’da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Tekirdağ’da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Türkiye

Tekirdağ’da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde İsmail Şimşek (28), dere kenarında ölü olarak bulundu.

12 Şubat 2022, Cumartesi 20:41 Son Güncelleme:
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Sultanköy Mahallesi´ndeki Kınık Deresi kenarından geçen vatandaşlar, akşam saatlerinde bir erkek cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede battaniyeye sarılı cesedin İsmail Şimşek´i ait olduğu belirlendi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Şimşek´in cansız bedeni Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Daha önce uyuşturucu madde bulundurmak ve adam yaralamak gibi suçlardan sabıkası bulunduğu belirlenen Şimşek´in vücudunda yapılan incelemede darp ya da başka bir iz bulunamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA


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