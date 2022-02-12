Tekirdağ’da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Sultanköy Mahallesi´ndeki Kınık Deresi kenarından geçen vatandaşlar, akşam saatlerinde bir erkek cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede battaniyeye sarılı cesedin İsmail Şimşek´i ait olduğu belirlendi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Şimşek´in cansız bedeni Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Daha önce uyuşturucu madde bulundurmak ve adam yaralamak gibi suçlardan sabıkası bulunduğu belirlenen Şimşek´in vücudunda yapılan incelemede darp ya da başka bir iz bulunamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA



