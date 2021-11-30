Türkiye Tekirdağ'da ele geçirildi! Dünyanın en tehlikeli ve pahalı maddesi kaliforniyum

Tekirdağ'da ele geçirildi! Dünyanın en tehlikeli ve pahalı maddesi kaliforniyum

Türkiye

Tekirdağ'da ele geçirildi! Dünyanın en tehlikeli ve pahalı maddesi kaliforniyum

Tekirdağ’da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi Tevrat, çeşitli objelerle birlikte dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendirilen kimyasal madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

30 Kasım 2021, Salı 17:22 Son Güncelleme:
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon öncesi İstanbul’dan bazı şahısların ellerindeki tarihi eserleri ve nükleer silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen kaliforniyum maddesini Çerkezköy’e getirip satacakları bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.



Jandarma Çerkezköy İlçesinde Fevzi Paşa Mahallesinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat, kavanoz içerisinde 2 kilogram kaliforniyum maddesi ve çeşitli dönemlere ait tarihi objeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan K.K, T.Ç, M.K. ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

İHA

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