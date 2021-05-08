Türkiye Tekirdağ'da feci olay! Baba ve kızın cansız bedeni bulundu

Tekirdağ'da feci olay! Baba ve kızın cansız bedeni bulundu

Türkiye

Tekirdağ'da feci olay! Baba ve kızın cansız bedeni bulundu

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir aile hekimi ve kızının cansız bedeni evlerinde bulundu. Baba Mustafa Ersoy'un kızı Ceren'i öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceğinin üzerinde duruluyor.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 16:18 Son Güncelleme:
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Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Çağrı Sokak'taki bir binanın dubleks katında meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce ayağı kırılan aile hekimi Mustafa Ersoy (55) , bu nedenle dubleks evin alt katında kalmaya başladı. Hemşire olan G.E., bu sabah eşinin odasına kahvaltı götürdü, ancak kapının kilitli olduğunu gördü. Evdeki yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren G.E., kızı Ceren'i yatak odasında yerde yatarken, eşini de banyoda iple asılı buldu. 


G.E.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ersoy ile kızı Ceren'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baba ve kızının cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

G.E. ile oğlu A.E.'nin ifadesine başvuran polisin, Mustafa Ersoy'un kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. 

DHA

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