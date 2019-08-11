Tekirdağ'da feci olay! Yolcu treninin çarptığı çoban öldü
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı çoban Kadir Bingöl (20), hayatını kaybetti
Tekirdağ Çerkezköy'de çobanlık yapan Kadir Bingöl (20) hayvanlarını otlatmak için otluk alana geldi.
Veliköy Mahallesi’ndeki raylardan geçtiği sırada Bingöl’e Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni çarptı.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Bingöl’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bingöl’ün cesedi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA