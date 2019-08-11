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Tekirdağ'da feci olay! Yolcu treninin çarptığı çoban öldü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı çoban Kadir Bingöl (20), hayatını kaybetti

11 Ağustos 2019, Pazar 12:54 Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da feci olay! Yolcu treninin çarptığı çoban öldü

Tekirdağ Çerkezköy'de çobanlık yapan Kadir Bingöl (20) hayvanlarını otlatmak için otluk alana geldi.

Veliköy Mahallesi’ndeki raylardan geçtiği sırada Bingöl’e Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni çarptı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Bingöl’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bingöl’ün cesedi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA


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