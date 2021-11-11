Türkiye Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Türkiye

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

11 Kasım 2021, Perşembe 14:43 Son Güncelleme:
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Karar sonrası örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği belirtilen İ.G., V.Y., S.A., B.K., H.G., M.K., O.Ç., R.T. ve Y.Y., İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları sürüyor.

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