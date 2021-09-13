Türkiye Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Türkiye

Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

13 Eylül 2021, Pazartesi 14:08 Son Güncelleme:
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Kaza, dün akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kalyoncu Sokak'ta meydana geldi. İshak Kaya'nın kullandığı 39 BB 643 plakalı otomobil, Seçkin Özvar yönetimindeki 59 TL 362 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü ile Nur Özvar yaralandı. Yaralılardan İshak Kaya, çarpışmanın şiddetiyle araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Kaya'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İshak Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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