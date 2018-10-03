Fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başlayan Ergene Nehri'nin kolu Çorlu Deresi büyük oranda normal renginde akmaya başladı. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri dereden numune alarak seyyar laboratuvarda analiz etti.

Ekipler, dereye atıkların bırakıldığı yeri tespit amacıyla yaya olarak 5 kilometrelik tarama yaptı. Bir bölümü toprak altında yaklaşık 2 kilometrelik döşenen beton hat tespit edildi. Hattın Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisine ait olduğu belirlendi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ GÖZLER ÖNÜNDE

Çorlu deresinin karıştığı Ergene nehri de kirliği nedeniyle gündeme geliyor. Yıldız Dağları’ndan tertemiz doğan Ergene, kollarına kimyasal sanayi atıklarının karışması nedeniyle kirlilik kurbanı olmasıyla dikkati çekiyor.

Sanayi bölgelerinden geçen kollarıyla gelen kirlilik nedeniyle bazı alanlarda simsiyah akan Ergene, Meriç nehri ile birleşip Saroz körfezinden Ege Denizi’ne dökülüyor.

ANALİZ ETTİLER

Daha sonra da Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de dereden numune alarak seyyar laboratuvarda analiz etti. Daha sonra ekipler, dereye atıkların bırakıldığı yeri tespit amacıyla yaya olarak dere boyu 5 kilometrelik tarama yaptı.