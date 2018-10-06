Alınan bilgiye göre, Çerkezköy-Silivri yolu gişeler mevkisinde Erdi T. idaresindeki 34 UP 6037 plakalı otomobil ile Halit C'nin kulllandığı 26 PS 817 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile yolcu Fatma Coşkun ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çerkezköy-Silivri yolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.